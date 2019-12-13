ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 14 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

14:41 13.12.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 декабря 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1008 белорусского рубля, 1 евро – 2,3470 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3592 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9406 белорусского рубля.