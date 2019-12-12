Финансовые рынки РБ

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 11 декабря номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 91 день на сумму 94,98 млн рублей и 364 дня на сумму 102 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону по размещению 91-дневного выпуска были допущены заявки, содержащие 7 предложений от 6 участников со ставками от 6,899% до 6,8998% годовых на общую сумму 95,02 млн рублей. В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 6,8998% годовых, при этом фактический объем размещения составил 94,98 млн рублей, средневзвешенная ставка 6,8994% годовых, удовлетворено 7 предложений от 6 участников.

К аукциону по размещению 364-дневного выпуска были допущены заявки, содержащие 4 предложения от 3 участников со ставками от 7,3999% до 7,4% годовых на общую сумму 102,02 млн рублей. В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 7,4% годовых, при этом фактический объем размещения составил 102 млн рублей, средневзвешенная ставка 7,4% годовых, удовлетворено 4 предложения от 3 участников.

Следующие аукционы по размещению облигаций Национального банка, номинированных в белорусских рублях, со сроками 91 и 364 дня будут проведены 8 января 2020 года.