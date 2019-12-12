ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАЛ ОБЛИГАЦИИ ПОЧТИ НА 200 МЛН РУБЛЕЙ
15:55 12.12.2019

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 11 декабря номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 91 день на сумму 94,98 млн рублей и 364 дня на сумму 102 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону по размещению 91-дневного выпуска были допущены заявки, содержащие 7 предложений от 6 участников со ставками от 6,899% до 6,8998% годовых на общую сумму 95,02 млн рублей. В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 6,8998% годовых, при этом фактический объем размещения составил 94,98 млн рублей, средневзвешенная ставка 6,8994% годовых, удовлетворено 7 предложений от 6 участников.

К аукциону по размещению 364-дневного выпуска были допущены заявки, содержащие 4 предложения от 3 участников со ставками от 7,3999% до 7,4% годовых на общую сумму 102,02 млн рублей. В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 7,4% годовых, при этом фактический объем размещения составил 102 млн рублей, средневзвешенная ставка 7,4% годовых, удовлетворено 4 предложения от 3 участников.

Следующие аукционы по размещению облигаций Национального банка, номинированных в белорусских рублях, со сроками 91 и 364 дня будут проведены 8 января 2020 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.12.2019
валюта курс
EUR 2.3481
USD 2.1091
RUB 3.3365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3481 +0.0045
USD 2.1091 -0.0052
RUB 3.3365 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3460 2.3500
USD 2.1070 2.1110
RUB 3.3290 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1150
EUR/RUB 70.3000 70.6000
USD/RUB 63.1500 63.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте