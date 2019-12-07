Финансовые рынки РБ

Первая банковская форекс-площадка MТBankFX с 9 декабря предоставляет возможность юридическим лицам торговать на Форексе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «МТБанк», новый проект стал ответом на растущий спрос со стороны бизнеса на инструменты эффективного использования свободных денежных средств и хеджирования валютных рисков.

Три года назад МТБанк в партнерстве с Dukascopy Bank SA запустил первую банковскую форекс-площадку в Беларуси для физических лиц. На сегодня клиентам MТBankFX доступны более 500 торговых инструментов, две платформы, ввод и вывод денежных средств без комиссий, профессиональные консультации менеджеров площадки, бесплатное очное и дистанционное обучение, а также прямой доступ к международной ликвидности. Ежемесячно на MТBankFX осуществляется более 100000 сделок с общим оборотом более 1 млрд USD.

С 9 декабря юридические лица получат аналогичные условия работы на площадке, за исключением освобождения от налогов. Полученный доход от операций на рынке Форекс попадет в категорию внереализационные доходы и будет облагаться налогом по ставке этой категории. Для начала работы на Форексе, компании необходимо открыть расчетный счет в МТБанке в долларах США, на котором будут находиться ее денежные средства и который будет использоваться для пополнения торгового аккаунта и вывода денег. MTBankFX не взимает комиссию за пополнение и снятие денежных средств, поэтому в случае необходимости средства можно беспрепятственно вернуть в оборот. На площадке нет ограничений по срокам сделок, они могут варьироваться в зависимости от пожеланий и требований бизнеса.

Для организации процесса работы на Форексе юридическое лицо может выбрать один из двух вариантов: назначить уполномоченное лицо внутри компании, которое будет совершать сделки, либо привлечь к сотрудничеству профессионального трейдера, знакомого с рынком Форекс и обладающего нужными компетенциями. Это позволит минимизировать риски при входе на рынок и максимизировать эффект от инвестиций в дальнейшем.

«Мы видим большой потенциал в этом проекте. Главным образом за счет развития сообщества трейдеров, роста уровня их компетенций и насыщения рынка Форекс профессиональными брокерами. Для юридических лиц это возможность разместить свободные денежные средства с более высокой доходностью, чем предлагают классические инструменты: облигации, депозиты и т.д. А также привлекать профессиональных трейдеров и инфраструктуру MTBankFX для инвестирования. Уверен, этот проект будет оценен по достоинству на рынке», - отметил начальник Управления инвестиционного бизнеса МТБанка Александр Приходько.