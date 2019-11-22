ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

14:51 04.12.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 декабря 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1183 белорусского рубля, 1 евро – 2,3464 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3008 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8513 белорусского рубля.