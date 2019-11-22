ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАЛ С НАЧАЛА ГОДА НА ВНУТРЕННЕМ ФИНРЫНКЕ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО НА 569,7 МЛН ДОЛЛАРОВ США И 179,0 МЛН ЕВРО

13:58 03.12.2019 Министерство финансов реализовало с 1 января по 30 ноября 2019 г. на внутреннем финансовом рынке государственных долгосрочных облигаций Беларуси, номинированных в иностранной валюте, на сумму 569,7 млн. долл. США и 179,0 млн. евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализовано на сумму 209,7 млн. долларов и 129,0 млн. евро.