ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 3 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

15:13 02.12.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 3 декабря 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1105 белорусского рубля, 1 евро – 2,3251 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2767 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8075 белорусского рубля.