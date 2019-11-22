Финансовые рынки РБ

ОАО «МАЗ» и ОАО «Банк БелВЭБ» запускают краудфандинговый проект путем проведения ICO на онлайн-платформе FINSTORE.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ICO (первичное размещение токенов) ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» на инвестиционной онлайн-платформе FINSTORE.by стартовало 25 ноября.

Для приобретения доступны цифровые знаки (токены) ОАО «МАЗ», номинированные в долларах США.

Цена одного токена – 100 долларов США. У токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия. Ставка доходности для инвестора составляет 5,5% годовых, срок – три года (полуторогодовая оферта). Доход будет выплачиваться с периодичностью один раз в три месяца.

Объем размещенных токенов – 3 млн долларов США. Токены можно приобрести до 30.11.2020.

Инвестором может выступить любое физическое лицо (резидент Республики Беларусь). Чтобы приобрести токены, необходимо зарегистрироваться на платформе Finstore.by и пройти процедуру проверки. После этого на платформе будет создан виртуальный кошелек, и у участника появится возможность инвестировать в токены.

Оператором криптоплатформы FINSTORE.BY, где можно размещать и покупать токены, является ООО «ДФС», которое входит в холдинг Банка БелВЭБ. Компания является одним из трех резидентов ПВТ, получивших статус оператора криптоплатформы. Миссия компании – создание в Республике Беларусь нового эффективного инструмента сбережения и инвестирования, базирующегося на передовых информационных технологиях.

Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» начинает свою историю с 1944 г. и недавно отметил свой 75-ти летний юбилей. На сегодня МАЗ – единственный из заводов в странах СНГ, обеспечивающий выпуск как автомобильной, так и прицепной, пассажирской, специальной техники, автокранов, машинокомплектов автотехники, запасных частей.

Минский автомобильный завод, входит в перечень государственных организаций, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики.

«В связи с развитием технологий появляются новые формы привлечения инвестиций для реализации коммерческих и некоммерческих проектов. В этой связи для предприятий машиностроительной отрасли ICO принимает актуальное значение в возможности финансирования модернизации существующих производственных мощностей, а также инновационных проектов. МАЗ уже много лет сотрудничает с ОАО «Банк БелВЭБ», реализует проекты различной сложности и значимости. Партнерские отношения всегда имеют конструктивный характер и приносят зримые плоды объединенных усилий. Именно успешным взаимодействием был обусловлен и выбор площадки для ICO. Этим проектом мы подтверждаем интерес к дальнейшему сотрудничеству в сфере цифрового банкинга, развития цифровизации экономики в будущем путем привлечения альтернативных инвестиций в значимые для предприятия проекты», – отметила заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – директор по финансам Елена Хатеева.

Платформа FINSTORE.BY предназначена для привлечения инвестиций предприятиями всех сфер экономики через введение в оборот собственных цифровых активов с фиксированной доходностью для инвестора.

Посредством платформы FINSTORE.BY компании-заказчики могут выпускать, размещать токены, инвесторы – осуществлять простое и выгодное вложение средств. Токены созданы с использованием информационной сети блокчейн. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте платформы.