Финансовые рынки РБ

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АКЦИИ ОАО «ВОЛЬТ» ПРОДАНЫ НА АУКЦИОНЕ БЕЛОРУССКОЙ ВАЛЮТНО-ФОНДОВОЙ БИРЖИ

10:34 26.11.2019 Единственный участник аукциона 22 ноября приобрел 23,9% акций ОАО «Вольт» по начальной цене, увеличенной на 5%, составляющей 195 987,6 белорусских рублей. Организатором аукциона выступил комитет «Могилевоблимущество». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, согласно протоколу о результатах торгов в режиме форвардные сделки, ценные бумаги необходимо оплатить не позднее 8 января 2019 года. После оплаты и возмещения затрат на организацию и проведение торгов комитетом «Могилевоблимущество» покупателю будут переданы акции ОАО «Вольт». Основной вид деятельности ОАО «Вольт» – ремонт, техническое обслуживание, монтаж электродвигателей, генераторов, трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов.