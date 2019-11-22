|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
АКЦИИ ОАО «ВОЛЬТ» ПРОДАНЫ НА АУКЦИОНЕ БЕЛОРУССКОЙ ВАЛЮТНО-ФОНДОВОЙ БИРЖИ
10:34 26.11.2019
Единственный участник аукциона 22 ноября приобрел 23,9% акций ОАО «Вольт» по начальной цене, увеличенной на 5%, составляющей 195 987,6 белорусских рублей. Организатором аукциона выступил комитет «Могилевоблимущество».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, согласно протоколу о результатах торгов в режиме форвардные сделки, ценные бумаги необходимо оплатить не позднее 8 января 2019 года. После оплаты и возмещения затрат на организацию и проведение торгов комитетом «Могилевоблимущество» покупателю будут переданы акции ОАО «Вольт».
Основной вид деятельности ОАО «Вольт» – ремонт, техническое обслуживание, монтаж электродвигателей, генераторов, трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2019
Курсы в банках
на 26.11.2019
Конвертация в банках
на 26.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте