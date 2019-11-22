Финансовые рынки РБ

Завершено размещение 27-го выпуска обеспеченных облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Как сообщает сайт компании, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 долларов США. Всего эмитировано 500 облигаций на общую сумму 500000 долларов США.

Срок обращения облигаций – 1765 дней, с 1 ноября 2019 года по 31 ноября 2024 года.

Финансовые обязательства эмитента обеспечены договором страхования с «БелВЭБ Страхование».

Процентная ставка по выпуску установлена на уровне 9,016% годовых с выплатой единоразово процентного дохода в день погашения облигаций – 31 ноября 2024 года.

Выпуском предусмотрена оферта – досрочный выкуп по требованию держателя облигаций 1 раз каждые 3 месяца в даты установленные п.п.2.13.2 Проспекта эмиссии.

Доход, выплачиваемый держателям облигаций, не подлежит налогообложению, как для владельцев – физических лиц, так и для юридических лиц.

ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» предоставляет в лизинг широкий спектр имущества длительного пользования (недвижимость, оборудование, автотранспорт, спецтехнику, электронику и бытовую технику и др.) физическим и юридическим лицам, проживающим и ведущим деятельность на территории Беларуси.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков облигаций.

Общая сумма составляет порядка 6,25 млн рублей и 2850000 долларов США по текущей стоимости облигаций.

Все находящиеся в обращении облигации эмитированы компанией в период действия льготы по налогообложению дохода, получаемого держателями облигаций.

Сроки погашения выпусков, находящихся в обращении, приходятся на 2021-2038 годы.

При этом условиями всех обращающихся выпусков предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций.

Процентные ставки в настоящее время (ноябрь 2019) по привлечению средств в валютные облигации в долларе США и индексируемые к USD и EURO облигации компании на сроки от 1-го до 10 лет составляют 7-9% годовых.

Средства в белорусских рублях, без индексации, можно разместить на сроки 12-36 месяцев по ставкам на уровне 13-15% годовых.

Доходность зависит от объемов размещаемых средств, сроков размещения и порядка обратного выкупа облигаций.

В 2019 году планируются эмиссия облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» в долларах США.

Выпуск планируется на четвертый квартал 2019 года. Планируемые параметры эмиссии: процентные – валюта выпуска – доллар США, срок обращения 120 месяцев, процентная ставка – 7,5%, объем эмиссии – 500000 USD, обеспечение – недвижимость.

Неразмещенные в текущий период облигации всех выпусков ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» можно приобрести как в офисе компании, так и на Белорусской валютно-фондовой бирже.