ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

15:20 20.11.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 ноября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0476 белорусского рубля, 1 евро – 2,2667 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2008 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,4690 белорусского рубля.