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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 16 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
15:05 15.11.2019
Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 ноября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0478 белорусского рубля, 1 евро – 2,2576 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2063 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,4606 белорусского рубля.
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