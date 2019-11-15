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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 16 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
15:05 15.11.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 ноября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0478 белорусского рубля, 1 евро – 2,2576 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2063 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,4606 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2019
валюта курс
EUR 2.2576
USD 2.0478
RUB 3.2063
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2019
валюта курс +/-
USD 2.2576 -0.0042
RUB 3.2063 +0.005
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2550 2.2580
USD 2.0450 2.0500
RUB 3.2010 3.2050
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Конвертация в банках
на 15.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1030
EUR/RUB 70.3000 70.5000
USD/RUB 63.8000 64.0000
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