Финансовые рынки РБ

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (протокол заседания правления БВФБ №67 от 06.11.2019) с 1 декабря вносит изменения в Положение о маркет-мейкерах валютного рынка в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в редакции, утвержденной протоколом заседания правления биржи №50 от 01.08.2019).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, изменения в Положение о маркет-мейкерах предусматривают расширение спреда двухсторонних котировок, снижение минимального объема двухсторонних котировок и совокупного объема сделок, а также сокращение обязательного периода поддержания двухсторонних котировок в течение торговой сессии и минимального количества торговых дней исполнения обязанностей маркет-мейкера.