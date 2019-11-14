Финансовые рынки РБ

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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ МИНФИНА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 27-Й ВЫПУСК ИНВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
17:08 14.11.2019

Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси 11 ноября зарегистрировал 27-й выпуск обеспеченных облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» со сроком их обращения до 31 августа 2024 года (1765 дней).

Как сообщает сайт компании, облигации 27-го выпуска номинированы в долларах США. Все финансовые обязательства эмитента по выпуску обеспечены страховым полисом «БелВЭБ Страхование» в соответствии с законодательством Беларуси.

Выпуском предусмотрен ежеквартальный досрочный выкуп облигаций эмитентом по требованию владельцев.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 долларов США. Всего эмитировано 500 облигаций на общую сумму 500 тысяч долларов США.

Процентная ставка по выпуску установлена на уровне 9,016% годовых. Облигации дисконтные.

Размещение облигаций будет осуществляться по текущей стоимости в режиме открытой продажи на организованном рынке путем размещения предложения о продаже на Белорусской валютно-фондовой бирже с ноября 2019 после регистрации облигаций на бирже. Текущая стоимость на 14 ноября 2019 года составляет 698,83 доллара США.

Погашение будет осуществляться в конце срока обращения (31 августа 2024 года) по номинальной стоимости 1000 долларов США за облигацию. Все расчеты по облигациям 27-го выпуска производятся в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Беларуси, согласно валютному законодательству страны.
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