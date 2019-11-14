ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

14:58 14.11.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 ноября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0552 белорусского рубля, 1 евро – 2,2618 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2013 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,4773 белорусского рубля.