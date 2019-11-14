ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ОБЛИГАЦИИ ПОЧТИ НА 2,9 МЛРД РУБЛЕЙ
13:56 14.11.2019

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 13 ноября номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 2853,49 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 23 предложения от 20 участников со ставками от 8,9997% до 9,4968% годовых на общую сумму 2853,6 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,4968% годовых. При этом фактический объем размещения составил 2853,49 млн рублей, средневзвешенная ставка - 9,4864% годовых, удовлетворено 23 предложения от 20 участников.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2019
валюта курс
EUR 2.2626
USD 2.0556
RUB 3.1987
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2019
валюта курс +/-
USD 2.2618 -0.0008
RUB 3.2013 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2630
USD 2.0540 2.0590
RUB 3.1950 3.2040
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1020
EUR/RUB 70.5500 70.8500
USD/RUB 64.1000 64.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте