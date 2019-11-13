ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 14 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

15:10 13.11.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 ноября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0556 белорусского рубля, 1 евро – 2,2626 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1987 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,4539 белорусского рубля.