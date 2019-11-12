ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 13 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

15:02 12.11.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 ноября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0494 белорусского рубля, 1 евро – 2,2609 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2096 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3739 белорусского рубля.