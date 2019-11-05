ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 6 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

14:58 05.11.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 ноября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0413 белорусского рубля, 1 евро – 2,2724 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2265 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2629 белорусского рубля.