ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

15:01 04.11.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 ноября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0415 белорусского рубля, 1 евро – 2,2809 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2249 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2327 белорусского рубля.