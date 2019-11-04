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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
15:01 04.11.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 ноября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0415 белорусского рубля, 1 евро – 2,2809 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2249 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2327 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2019
валюта курс
EUR 2.2809
USD 2.0415
RUB 3.2249
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2809 -0.0107
USD 2.0415 -0.0124
RUB 3.2249 +0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2790
USD 2.0390 2.0430
RUB 3.2130 3.2230
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Конвертация в банках
на 04.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 70.5000 71.0500
USD/EUR 1.1130 1.1180
USD/RUB 63.3000 63.7000
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