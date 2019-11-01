Финансовые рынки РБ

4-5 ноября пройдет семинар на тему «Рынок ценных бумаг Республики Беларусь. Состояние и перспективы развития», организуемый ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, программа семинара предусматривает рассмотрение актуальных проблем регулирования и развития рынка ценных бумаг Беларуси, новаций законодательства. Особенностью семинара станет наличие отдельной секции, посвященной IT-решениям для автоматизации брокерского бизнеса, сопряжению систем дистанционного банковского обслуживания с торговой системой ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», удаленной идентификации клиентов.

В этом году в качестве спикеров, кроме представителей отечественных регуляторов финансового рынка и инфраструктурных организаций, выступят также международные эксперты (представители финтех-компаний, бирж и брокеров) из Великобритании, Казахстана, России.

Для участия в семинаре приглашены руководители и специалисты структурных подразделений банков, занимающихся операциями с ценными бумагами, а также небанковских профучастников. Вместе с тем рассматриваемые темы будут интересны действующим и потенциальным эмитентам ценных бумаг, руководителям финансовых подразделений страховых организаций, осуществляющих размещение в ценные бумаги собственных средств и средств страховых резервов, иным лицам, интересующимся фондовым рынком. К участию в семинаре также приглашены представители финтех-компаний и IT-подразделений банков, осуществляющих поддержку операций с ценными бумагами.

Мероприятие, которое проводится ежегодно, является традиционным местом встречи профессионалов фондового рынка страны, площадкой для свободного обмена мнениями и обсуждения самых острых и злободневных вопросов развития рынка ценных бумаг.