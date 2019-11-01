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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


МИНФИН ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГДО НА 569,7 МЛН ДОЛЛАРОВ США И 179,0 МЛН ЕВРО
09:54 04.11.2019

С 1 января по 31 октября 2019 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 569,7 млн. долл. США и 179,0 млн. евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ГДО реализовано на сумму 209,7 млн. долл. США и 129,0 млн. евро.
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