ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГДО НА 569,7 МЛН ДОЛЛАРОВ США И 179,0 МЛН ЕВРО

09:54 04.11.2019 С 1 января по 31 октября 2019 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 569,7 млн. долл. США и 179,0 млн. евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ГДО реализовано на сумму 209,7 млн. долл. США и 129,0 млн. евро.