ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

14:50 31.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 ноября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0517 белорусского рубля, 1 евро – 2,2898 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2145 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2797 белорусского рубля.