ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 25 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:03 24.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0424 белорусского рубля, 1 евро – 2,2757 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1995 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1440 белорусского рубля.