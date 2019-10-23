ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 24 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

14:59 23.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0400 белорусского рубля, 1 евро – 2,2689 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1985 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1637 белорусского рубля.