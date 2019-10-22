ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 23 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

14:52 22.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0373 белорусского рубля, 1 евро – 2,2702 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2006 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1856 белорусского рубля.