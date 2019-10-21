Финансовые рынки РБ

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БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО СБОРКЕ КОМБАЙНОВ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» НА БАЗЕ ТАШКЕНТСКОГО ЗАВОДА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
15:30 21.10.2019

Первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский и посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич провели в Ташкенте переговоры по вопросам реализации белорусско-узбекских производственно-кооперационных проектов и посетили узбекские компании, которые являются партнерами ведущих белорусских машиностроительных предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, первый заместитель министра промышленности и глава дипмиссии Беларуси в Узбекистане посетили СП ООО Amkodor-Agrotexmash, которое занимается производством дорожно-строительной техники «Амкодор» в Узбекистане, сборочную площадку техники ОАО «МТЗ» на АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», ООО Krantas, которое в сотрудничестве с ОАО «МАЗ» производит специальную технику на шасси производства Минского автомобильного завода.

В ходе посещения АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники» обсуждены перспективы реализации проекта по сборке комбайнов ОАО «Гомсельмаш» на базе узбекского предприятия, а также наращивания поставок двигателей ОАО «УКХ «Минский моторный завод» для сборки автотракторной техники.

Состоялись переговоры первого замминистра промышленности Беларуси и посла Беларуси в Узбекистане с руководством узбекских государственных холдингов АО «Узагротехсаноатхолдинг» и ОА «Узавтосаноат».

Первый заместитель министра промышленности и посол Беларуси в Узбекистане 19-20 октября приняли участие в Международном инвестиционном форуме в Андижанской области Узбекистана.
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