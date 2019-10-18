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18.10.2019

 

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 19 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
15:03 18.10.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0388 белорусского рубля, 1 евро – 2,2680 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1884 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1302 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2019
валюта курс
EUR 2.2613
USD 2.0400
RUB 3.1885
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2680 +0.0067
USD 2.0388 -0.0012
RUB 3.1884 -0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2620 2.2680
USD 2.0370 2.0410
RUB 3.1830 3.1900
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Конвертация в банках
на 18.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1125
EUR/RUB 70.9000 71.3500
USD/RUB 63.9500 64.2000
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