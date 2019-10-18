ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 19 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:03 18.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0388 белорусского рубля, 1 евро – 2,2680 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1884 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1302 белорусского рубля.