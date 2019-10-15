ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:07 15.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0501 белорусского рубля, 1 евро – 2,2598 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1887 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2731 белорусского рубля.