ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 15 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

14:54 14.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0519 белорусского рубля, 1 евро – 2,2609 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1872 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3241 белорусского рубля.