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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ РАЗМЕСТИЛ ИНВАЛЮТНЫЕ БУМАГИ НА 16,8 МЛН ДОЛЛАРОВ
10:50 11.10.2019
Министерство финансов Беларуси 10 октября 2019 года провело аукцион по размещению 264-го выпуска государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, к аукциону допущено 40 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 3,0% до 5,0% годовых на общую сумму 108,82 млн. долларов США. По результатам аукциона удовлетворено 14 заявок на сумму 16 792 000 долларов США.
Неразмещенный остаток ГВО в объеме 53 208 000 долларов США будет доразмещаться на БВФБ с 14 октября.
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