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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ОБЛИГАЦИИ НА 3,3 МЛРД РУБЛЕЙ
17:00 10.10.2019

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 9 октября номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 3303,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 31 предложение от 24 участников со ставками от 9,4864% до 9,4968% годовых на общую сумму 3303,88 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,4968% годовых, при этом фактический объем размещения составил 3303,7 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,4968% годовых, удовлетворено 31 предложение от 24 участников
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