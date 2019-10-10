ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 11 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:04 10.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0619 белорусского рубля, 1 евро – 2,2715 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1844 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3991 белорусского рубля.