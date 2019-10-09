ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 10 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:04 09.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0708 белорусского рубля, 1 евро – 2,2737 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1842 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3886 белорусского рубля.