ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 9 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

14:59 08.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0696 белорусского рубля, 1 евро – 2,2731 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1888 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3738 белорусского рубля.