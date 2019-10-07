ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 8 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:18 07.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0708 белорусского рубля, 1 евро – 2,2713 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1930 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3324 белорусского рубля.