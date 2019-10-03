Финансовые рынки РБ

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МИНФИН 10 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО 264-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ЮРЛИЦ И ФИЗЛИЦ

11:50 04.10.2019 Министерство финансов Беларуси проведет 10 октября в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» аукцион по продаже номинированных в иностранной валюте государственных долгосрочных облигаций (ГДО) 264-го выпуска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, номинальная стоимость облигации – 1000 долларов США; объем выпуска – открытый (устанавливается Министерством финансов после проведения аукциона). Срок обращения – 2408 дней; дата погашения – 14 мая 2026 г. Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона. Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 14 мая и 14 ноября, начиная с 2020 года.