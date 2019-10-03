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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ОБЛИГАЦИИ НА 2,6 МЛРД РУБЛЕЙ
16:21 03.10.2019

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 2 октября номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 2601,52 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 21 предложение от 19 участников со ставками от 9,4864% до 9,4968% годовых на общую сумму 2601,52 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,4968% годовых, при этом фактический объем размещения составил 2601,52 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,4968% годовых, удовлетворено 21 предложение от 19 участников.
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