ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 3 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:03 02.10.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0906 белорусского рубля, 1 евро – 2,2819 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1943 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3994 белорусского рубля.