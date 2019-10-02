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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ РЕАЛИЗОВАЛ ГОСОБЛИГАЦИИ ПОЧТИ НА 500 МЛН ДОЛЛАРОВ И 180 МЛН ЕВРО
14:21 02.10.2019
Министерство финансов с 1 января по 30 сентября 2019 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственные долгосрочные облигации Беларуси, номинированные в иностранной валюте, на сумму 499,7 млн долл. США и 179 млн евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализованы облигации на сумму 139,7 млн долл. США и 129 млн евро.
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