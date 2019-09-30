ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:11 30.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 октября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0762 белорусского рубля, 1 евро – 2,2694 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2112 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,6140 белорусского рубля.