ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 28 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:12 27.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0743 белорусского рубля, 1 евро – 2,2651 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2222 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,6079 белорусского рубля.