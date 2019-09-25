ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 26 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:03 25.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0745 белорусского рубля, 1 евро – 2,2809 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2306 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,5622 белорусского рубля.