ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 25 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

14:43 24.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0614 белорусского рубля, 1 евро – 2,2669 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2378 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,5098 белорусского рубля.