ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 24 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:01 23.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0444 белорусского рубля, 1 евро – 2,2504 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2029 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,4063 белорусского рубля.