ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 21 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:10 20.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0412 белорусского рубля, 1 евро – 2,2585 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1980 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3587 белорусского рубля.