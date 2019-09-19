Финансовые рынки РБ

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БВФБ УТВЕРДИЛА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ
18:14 19.09.2019
Решением правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (протокол заседания правления биржи №56 от 16.09.2019) утверждены изменения и дополнения в Правила заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в БВФБ, путем изложения их в новой редакции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, новая редакция Правил предусматривает следующие ключевые изменения и дополнения:
1. в рамках реализации мероприятий по введению института Центрального контрагента на организованном фондовом рынке:
введен новый код расчетов SCCP-T0 для сделок, заключенных между участником торгов и Центральным контрагентом;
определены режимы торгов, в которых допускается заключение сделок с кодом расчетов SCCP-T0 (режимы торгов: «дискретный аукцион», «непрерывный двойной аукцион» и «простой аукцион»);
2. в целях совершенствования и оптимизации механизмов заключения сделок РЕПО:
список способов возмещения промежуточных платежей по сделкам РЕПО дополнен возможностью зачета фактически полученных купонных платежей как в счет суммы основного долга (по первой части сделки РЕПО), так и в счет суммы второй части сделки РЕПО (по выбору участников сделки);
заложена основа для использования по операциям, в которых валюта формирования цены отлична от валюты платежа, различных вариантов порядка расчета курсов данных валют (средневзвешенный курс по итогам биржевых торгов, курс Национального банка Беларуси и др.), определяемых на дату совершения сделки (действующий механизм) или на дату исполнения сделки (новый механизм).
Новая редакция Правил вступает в силу с 16 декабря и размещена в разделе Правила/Фондовый рынок/Торги на сайте биржи.
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