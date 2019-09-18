ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 19 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:09 18.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0580 белорусского рубля, 1 евро – 2,2750 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1945 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3463 белорусского рубля.