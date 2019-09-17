ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 18 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

14:57 17.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0506 белорусского рубля, 1 евро – 2,2583 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1996 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2767 белорусского рубля.