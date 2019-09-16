ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 17 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

14:53 16.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0438 белорусского рубля, 1 евро – 2,2626 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1990 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2479 белорусского рубля.