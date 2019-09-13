ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 14 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

14:52 13.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0511 белорусского рубля, 1 евро – 2,2768 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1859 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2747 белорусского рубля.