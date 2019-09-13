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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 14 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
14:52 13.09.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0511 белорусского рубля, 1 евро – 2,2768 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1859 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2747 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2019
валюта курс
EUR 2.2768
USD 2.0511
RUB 3.1859
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2768 -0.0089
USD 2.0511 -0.0238
RUB 3.1859 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2750 2.2780
USD 2.0550 2.0510
RUB 3.1800 3.1870
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Конвертация в банках
на 13.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1110
EUR/RUB 71.1000 71.7000
USD/RUB 64.2500 64.6000
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